"The Eddy", "Upload", "Betty"... Les séries à ne pas manquer

France 24 • 25/05/2020 à 14:33

Dans ce numéro 100% séries, Sonia Patricelli et Vincent Roux passent en revue les nouveautés du mois, à commencer par "The Eddy", nouvelle série musicale de Netflix, créée par Damien Chazelle, le réalisateur oscarisé de "La La Land". Au sommaire également : "Upload", une comédie de science- fiction sur la vie après la mort (Amazon Prime), une plongée dans le monde du skate-board féminin avec "Betty" (OCS) et Mark Ruffalo face à lui-même dans "I know this much is true" (OCS).