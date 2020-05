Stress, isolement, précarité... La double peine des étudiants étrangers pendant le confinement

France 24 • 22/05/2020 à 16:37

Avec la pandémie de Covid-19 et le confinement imposé en France, des milliers d'étudiants étrangers, ou venus des lointains départements d'outre-mer, ont vu leur quotidien bouleversé. Privé de leurs cours, des cantines universitaires et des revenus de leurs petits boulots, ils se sont retrouvés en grande précarité. Comment affronter, seul, la crise sanitaire et ses conséquences ? Entre sentiment d'abandon, débrouille et entraide, nos reporters ont suivi le parcours difficile de ces étudiants.