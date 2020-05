StopCovid : surveillance à portée de main ?

France 24 • 27/05/2020 à 22:00

Un outil numérique qui pourrait sauver des vies - c'est du moins ainsi qu'on nous le présente. L'application StopCovid, destinée à équiper le maximum de téléphones portables et ce afin de déterminer qui a croisé la route d'un patient atteint du coronavirus. Tracer les fameux "cas contacts", seul moyen d'enrayer la chaîne de transmission et ainsi éviter la deuxième vague tant redoutée. Et si StopCovid était la boîte de Pandore qu'on ouvrait sur un monde à la Orwell ?