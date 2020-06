Saïk, la timalerie n'est jamais finie !

France 24 • 19/06/2020 à 15:59

Rendez-vous avec le Guadeloupéen Saïk. Véritable incarnation de la diversité des cultures urbaines caribéennes, ce citoyen du monde, qui passe du rap au reggae dancehall, jusqu'à la soca, revient sur ses quinze années de carrière et sur ses projets. Enfant star, il a réussi à s'imposer dès l'âge de 14 ans dans l'industrie musicale et multiplie, depuis, albums et collaborations. Ses mots d'ordre : l'unité et l'ouverture artistique.