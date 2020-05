Rouvrir ou non : le dilemme des mosquées sénégalaises

France 24 • 15/05/2020 à 22:08

Les mosquées sénégalaises sont divisées : faut-il ouvrir aux fidèles en période de pandémie ? Malgré l'aval du gouvernement, plusieurs imams s'y refusent, invoquant le risque sanitaire lié au Covid-19. Le pays, à 95% musulman, compte près de 2 200 cas et 23 décès. Au sommaire également, l'inquiétude de plusieurs pays d'Afrique de l'Est concernant leurs chauffeurs routiers. Mobiles par définition, ils sont des vecteurs de virus potentiels. Mais leur activité est vitale. Et, de la bière d'ananas pour contourner l'interdiction de la vente d'alcool, cela se passe en Afrique du Sud.