"Respire, reste en vie" : les conseils de parents afro-américains à leurs enfants face à la police

France 24 • 05/06/2020 à 19:19

Après la mort de George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis, une vague d'indignation a secoué les États-Unis et plus particulièrement la communauté afro-américaine. Beaucoup de parents d'enfants noirs ont ressenti l'urgence d'apprendre à leurs enfants un certain nombre de "règles" à suivre, s'ils devaient être confrontés eux aussi à un policier violent. Les vidéos de ces leçons ont beaucoup ému les internautes qui y voient une énième preuve du racisme généralisé aux États-Unis