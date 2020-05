REPLAY. Déconfinement acte II : Contrôles et quatorzaine maintenus pour les déplacements d'Outre-mer

France 24 • 28/05/2020 à 18:20

Le gouvernement annonce jeudi 27 mai les grandes lignes de l'acte 2 du déconfinement, notamment l'assouplissant des restrictions sur les déplacements, les cafés et restaurants et les parcs à partir du 2 juin grâce au ralentissement de l'épidémie. Contrôles et quatorzaine seront maintenus pour les déplacements métropole / Outre-mer.