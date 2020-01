Renault-Nissan : de quoi Carlos Ghosn est-il accusé ?

France 24 • 08/01/2020 à 10:35

C'est le jour J pour la conférence de presse très attendue de Carlos Ghosn, à Beyrouth. À cette occasion, "l'info éco" revient sur les différentes accusations portées contre l'ancien PDG de Renault-Nissan, pendant l'exercice de ses fonctions. De son arrestation à Tokyo en novembre 2018, jusqu'à sa fuite à Beyrouth, il y a un peu plus d'une semaine, les enquêtes et les révélations se sont multipliées au sein des deux groupes. Deux groupes qui ont aussi dû, depuis, réorganiser leur gouvernance, et faire face à un contexte de plus en plus difficile sur le marché automobile mondial. Décryptage.