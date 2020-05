Quel avenir pour les "rescapés" du Covid-19 ?

France 24 • 22/05/2020 à 18:22

Cette semaine, nous nous intéressons à la vie d'après de ceux qui ont contracté et survécu au Covid-19 en France. Nous commencerons avec le témoignage de malades qui se sont battus contre le virus, non pas à l'hôpital, mais chez eux, souvent isolés. Avec l'immunologue Benjamin Davido, nous reviendrons ensuite sur la longue et difficile période de rééducation pour les "rescapés" de la réanimation, qui redoutent aujourd'hui de se voir discriminés. Enfin, nous irons à la rencontre d'une femme de 103 ans qui, au bout de trois mois, a remporté la bataille contre le Covid-19.