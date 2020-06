Présidentielle en Côte d'Ivoire : le FPI "Gbagbo ou rien" se lance dans la course

France 24 • 09/06/2020 à 11:26

La levée de conditions de libération de l'ancien président Laurent Gbagbo pourrait bien réunir son parti divisé depuis 2015. A quelques mois de la présidentielle, le FPI pro-Gbagbo qui, au départ, avait boycotté la présidentielle décide de sa lancer dans la course. Sa nouvelle stratégie s'appelle "Inondation électorale". Son but inciter ses militants à s'inscrire massivement sur les listes et à voter.