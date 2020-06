Penser le futur de l'enseignement : quel programme pour bâtir les écoles de demain ?

France 24 • 08/06/2020 à 10:11

La crise du Covid-19 a révélé combien il est urgent et important de refonder les méthodes pédagogiques et de réfléchir à de nouveaux outils pour assurer l'accès à l'enseignement. Notre invité, Amadou Diaw, fondateur de l'ISM de Dakar et président du Forum de Saint-Louis, appelle à "lancer une offensive contre l'ignorance" et à "miser sur l'école pour bâtir le futur du continent". Selon lui, il est aussi primordial d'intégrer les spécificités africaines dans l'enseignement et d'investir dans l'éducation des jeunes filles.