Nicolas Schmit : "L'économie de l'UE peut reprendre un niveau d'activité plus élevé d'ici deux ans"

France 24 • 08/06/2020 à 11:42

Nicolas Schmit, commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux, est aussi l'ancien ministre du Travail du Luxembourg, l'Etat membre le plus riche et le moins touché par le chômage. A la Commission, il est chargé de renforcer la dimension sociale de l'Europe, avec l'idée d'établir notamment un salaire minimum et d'assurer aux jeunes et à tous les précaires des garanties pour leur éviter de tomber dans la pauvreté.