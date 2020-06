Nicolas Duvauchelle sur les chapeaux de roues

France 24 • 04/06/2020 à 16:17

On le connaît pour ses rôles d'écorché vif et de mauvais garçon. Nicolas Duvauchelle est l'invité de Louise Dupont dans ce nouveau numéro d'A l'Affiche! L'acteur évoque son actualité, le film d'action "Balle perdue", mais aussi ses craintes pour l'avenir du cinéma et son quotidien de papa de trois enfants.