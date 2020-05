Le Paris des Arts en confinement de Yannick Alleno

France 24 • 15/05/2020 à 12:57

Cette semaine, nous retrouvons une figure majeure de la gastronomie : Yannick Alleno . Le chef triplement étoilé à Paris et à Courchevel est un ambassadeur de l'art de vivre à la française. À l'heure du déconfinement, il nous parle de la situation des restaurateurs, entre espoirs et inquiétudes. Nous l'avions rencontré pour la première fois en début d'année pour une visite de la rétrospective consacrée à l'artiste américaine Kiki Smith à la Monnaie de Paris. L'occasion de revivre ce moment et de se projeter dans l'avenir.