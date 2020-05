France 24 • 29/05/2020 à 18:30

Cette semaine, C'est en France donne la parole aux enfants. Comment ont-ils vécu le confinement, et que retiennent-ils de la crise sanitaire actuelle ? École transformée, adultes masqués, projets de grandes vacances perturbés... l'après-confinement n'est pas la libération tant espérée par les plus jeunes, qui ont une vision bien à eux du Covid-19 et de ses conséquences.