Le Bénin rouvre ses écoles, masque obligatoire pour les élèves et les professeurs

France 24 • 11/05/2020 à 22:08

Les écoles du Bénin ont rouvert leurs portes lundi, avec des consignes strictes de distanciation, d'hygiène et distribution de masques, après plusieurs semaines de fermeture pour freiner la propagation du coronavirus.Tous les établissements scolaires, à l'exception des maternelles et des universités, accueillent à nouveau leurs élèves protégés par des masques, dont le port est obligatoire au Bénin, et en imposant une distanciation sociale d'un mètre.