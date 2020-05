La réouverture des terrasses, les Parisiens n'attendent que ça

France 24 • 29/05/2020 à 14:32

Cafés, bars, restaurants et campings rouvriront dans les départements "verts" le 2 juin, a annoncé jeudi 29 mai le Premier ministre, mais seulement les terrasses des restaurants et cafés en Ile-de-France, parmi les mesures d'assouplissement des restrictions rendu possible par le ralentissement de l'épidémie Covid-19.