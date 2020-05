La crise du coronavirus, une occasion de revaloriser le travail féminin

France 24 • 08/05/2020 à 18:54

À travers le monde, le travail féminin est sous-estimé, souvent mal payé, voire pas du tout. Un manque de reconnaissance dont la crise du Covid-19 est à la fois un révélateur et un facteur aggravant. Santé, enseignement, textile, aide à domicile, tâches domestiques et éducatives : dans tous ces domaines où les femmes sont ultra-majoritaires, des voix s'élèvent pour que leur labeur soit réévalué. Dans ce numéro d'Actuelles, nous recueillerons des témoignages en Espagne et en France avant de faire le point avec Brigitte Grésy, présidente du Haut conseil à l'égalité entre femmes et hommes.