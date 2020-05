L'attaque des machines parlantes : elles nous connaissent, mais les connaissons-nous ?

France 24 • 29/05/2020 à 17:51

Les machines parlantes seront plus de 8 milliards dans le monde d'ici 2023. Chatbots, assistants vocaux, enceintes connectées... Confinement oblige, ces objets connectés nous ont facilité la vie. Ils nous connaissent presque par cœur, mais que savons-nous d'eux ? De leur voix de plus en plus émotionnelle au chant des sirènes des GAFA, le psychiatre Serge Tisseron les a minutieusement étudiés dans son nouvel ouvrage. Il est l'invité de #TECH24.