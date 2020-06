L'art, rempart face au racisme

France 24 • 18/06/2020 à 12:44

Les images de la mort de George Floyd, cet Afro-Américain asphyxié par un policier blanc, ont ému la planète entière et entraîné des manifestations dans de nombreux pays. Au-delà des violences policières, se pose la question de la représentation et de la visibilité des personnes non-blanches dans nos espaces médiatiques et culturels. Comment les artistes et historiens peuvent-ils aider à lutter contre le racisme? Quel rôle l'art a-t-il dans le récit de notre histoire collective?