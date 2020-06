L'appel à l'aide des théâtres et salles de spectacles

France 24 • 16/06/2020 à 13:54

"The show must go on !"... même dans une salle vide et même au temps de coronavirus. Alors que les salles de spectacles doivent bientôt rouvrir, le comédien Christophe Alevêque et l'écrivain et directeur du Théâtre Rive Gauche, à Paris, Eric-Emmanuel Schmitt, nous confient leur inquiétude quant à l'avenir des théâtres, ainsi que leur colère face aux choix du gouvernement.