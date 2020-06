Infrastructure des données : la souveraineté européenne en marche

France 24 • 16/06/2020 à 17:13

"Gaia X", la plateforme européenne de services numériques, pourrait bien concurrencer les Gafam américains. L'objectif de cette initiative franco-allemande est de construire une économie des données souveraine "made in Europe". Onze sociétés allemandes et onze sociétés françaises coopèrent pour proposer aux entreprises européennes des services de stockage de données performants et sécurisés. Servane Augier, directrice générale déléguée de la société Outscale, est l'invitée Ali Laïdi pour en discuter.