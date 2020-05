EXTRAIT - Populisme et pandémie, le choc brésilien

France 24 • 14/05/2020 à 15:26

Au Brésil, la situation sanitaire est de plus en plus inquiétante mais comment faire pour lutter le Covid-19 dans un pays où le président considère ce virus comme une petite grippe ? Chaque jour, le nombre de nouveaux cas atteint des records et plus de 13 245 personnes sont mortes. Le ministre de la Santé mais aussi les gouverneurs des vingt-sept États ont donc décidé de prendre les devants. Le pays a adopté des mesures de confinement contre l'avis du président Jair Bolsonaro. Dans cette crise inédite, le négationnisme du chef de l'État trouve écho chez une partie de la population et de nombreux grands entrepreneurs encouragent les Brésiliens à continuer à aller travailler afin de sauver l'économie du pays. Populisme et pandémie, le choc brésilien c'est un Reporters réalisé par nos correspondantes à Rio, Fanny Lothaire et Lucinda Eliott qui sortira samedi prochain. En voici un extrait :