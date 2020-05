"Everything Will Grow Again" : virage artistique pour DJ Fakear, génie français de l'électro

France 24 • 11/05/2020 à 10:42

On l'appel "le petit génie de l'électro à la française". Théo Le Vigoureux, mieux connu sous son nom de scène, DJ Fakear, connaît un succès international depuis la sortie de deux albums encensés par la critique. Ses tubes font des millions de vues sur Youtube. Après une période de remise en question, il revient avec un nouvel album, "Everything Will Grow Again" qui sortira le 26 juin. Alors qu'il était en confinement dans son appartement parisien, Fakear est revenu avec Florence Villeminot sur cette nouvelle aventure sonore.