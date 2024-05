information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 20:50

On démarre par un décryptage de la liste des 25 Bleus envoyés à l’Euro, avec le retour de N'Golo Kanté et les premiers pas de Bradley Barcola. Ensuite, direction l’Italie, où la Juventus a remporté la Coppa. Un trophée qui augure un rebond pour les Turinois ? Et on finit en beauté avec la conclusion de la Premier League. Comme en 2022 et en 2019, le sacre de Manchester City dépendra de la dernière journée du championnat : les Citizens auront-ils droit à leur happy end ?