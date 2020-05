États-Unis : nouvelle nuit d'émeutes à Minneapolis après la mort de George Floyd

France 24 • 28/05/2020 à 14:34

Des manifestants se sont rassemblés mercredi 26 mai pour la deuxième soirée consécutive à Minneapolis, où la mort d'un Noir après son arrestation violente par des policiers a provoqué colère et appels à ce que justice soit faite, puis des pillages et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans la nuit.