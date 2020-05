Émission spéciale : Le Brésil, épicentre du Covid-19 en Amérique Latine

France 24 • 27/05/2020 à 18:10

Au Brésil, la progression de la pandémie de coronavirus s'accélère et le pays enregistre parfois plus d'un millier de décès par jour. Au premier rang des victimes figurent les personnes pauvres et isolées. Pourtant, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro continue de nier la gravité de la situation.