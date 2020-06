Dosseh, un entretien inhabituel

France 24 • 05/06/2020 à 17:14

Retour sur les quinze ans de carrière du rappeur d'Orlean. Originaire du Cameroun et du Togo, Dosseh revient sur son parcours incroyable : de la musique à sa passion pour le dessin, jusqu'à son investissement dans le cinéma entre ses courts métrages Karma, Vie d'un lossa, et son rôle dans "Paradise beach". La journaliste Magalie Palmira offre un billet un billet d'humeur en direct du Gabon et Dosseh un live de son célèbre titre "Habitué".