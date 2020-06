Des libertés sacrifiées sur l'autel de la crise sanitaire

France 24 • 05/06/2020 à 18:36

Confinement, interdiction de rassemblement, fermeture des commerces, restrictions de mouvement... Au nom de la "guerre contre le Covid-19", l'état d'urgence aura largement empiété sur les libertés individuelles et collectives de la population française. Nous reviendrons d'abord sur les questions que soulève la collecte de données médicales, notamment via la nouvelle application Stop Covid ainsi que le fichier SI-DEP, avant de faire un tour d'horizon des mesures qui ont été mises en place et d'examiner leurs implications avec le juriste Bruno Py.