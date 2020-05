Déconfinement : "La liberté pour règle, l'interdiction pour exception"

France 24 • 29/05/2020 à 19:05

"La liberté va redevenir la règle et l'interdiction l'exception". Voici la phrase-clé prononcée par Edouard Philippe ce mercredi lors de la présentation de la phase 2 du plan de déconfinement. La Guyane, Mayotte et l'Ile-de-France passent en zone orange et le reste de la France est en vert. La vie va enfin pouvoir reprendre. Le gouvernement était attendu au tournant de ce plan de déconfinement, qui représente un casse-tête. L'opération est-elle réussie ? Roselyne Febvre en débat avec Jean-Marie Colombani, Véronique Reille-Soult et Virginie Le Guay.