Déconfinement en France : réouverture des commerces à Paris

France 24 • 12/05/2020 à 11:49

La France a donc amorcé son dé-confinement et pour la plupart des commerces c'est enfin l'occasion de réaliser un chiffre d'affaire après des semaines sans recette. Coiffeurs, magasins de vêtements et autres ont vu de nombreux clients venir aujourd'hui mais ils ne sont pas pour autant rassurés sur l'avenir. Pour les Français c'était aussi l'occasion de se déplacer librement. Reportage sur les Champs Elysées et dans le centre de Paris de Nadia MAssih et Clovis Casali