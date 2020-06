Déconfinement en France : le grand jour des restaurateurs

France 24 • 02/06/2020 à 10:42

Mardi 2 juin, les restaurants et cafés peuvent rouvrir dans les départements "verts" et seulement leurs terrasses dans les départements "orange", dont Paris. C'est "un signal très positif", avec 300.000 établissements qui vont pouvoir rouvrir et un demi million d'employés qui vont pouvoir reprendre leur activité, a souligné M. Le Maire, même s'il estime que "pour nous redresser économiquement il en faudra beaucoup plus". Les explications de Christophe Dansette, chroniqueur économie à France 24.