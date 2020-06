Déconfinement en France : le château de Versailles rouvre ses portes ce samedi

France 24 • 05/06/2020 à 12:25

Lieu emblématique de la France et l'un des plus visités au monde, le château de Versailles rouvre samedi après plus de 82 jours de confinement qui ont mis à mal son modèle économique, et sans les Américains et les Asiatiques qui formaient 30% de ses visiteurs. Les précisions d'Axel May, journaliste France 24.