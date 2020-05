Déconfinement en France : "La liberté va redevenir la règle, et l'interdiction constituera l'exception"

France 24 • 29/05/2020 à 10:57

Limite des 100 km supprimée, réouverture des lycées, des cafés-restaurants et des parcs : le gouvernement a donné jeudi 28 mai son feu vert à la levée de nombreuses restrictions pour la phase II du déconfinement, mais avec une plus grande prudence en Ile-de-France, à Mayotte et en Guyane.