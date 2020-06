Déconfinement en Europe : "Les Français sont nombreux à franchir cette frontière"

France 24 • 15/06/2020 à 09:53

"Ces trois mois de restrictions ont été particulièrement mal vécus par les Français, commente Karina Chabour, envoyée spéciale à la frontière franco-allemande. Il faut se souvenir qu'à la mi-mars, quand l'est de la France est devenu l'un des principaux foyers épidémiques du pays, les Allemands ont installé des barrières sur les 34 voies d'accès secondaires entre Forbach et Sarrebruck, qui ont particulièrement choqué. Depuis, elles ont été retirées et c'est un sentiment d'injustice qui domine. Surtout pour ceux qui ont continué d'aller faire leurs courses côté allemand et qui ont écopé de lourdes amendes. Beaucoup de Français ont traversé la frontière ce matin. On compte dans la région environ 20 000 travailleurs frontaliers.