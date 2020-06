Déconfinement, économie, racisme... Un climat social explosif en France

France 24 • 18/06/2020 à 17:41

Y a-t-il un nouveau désordre français? Des manifestations qui tournent à l'émeute, des policiers accusés de violence et de racisme, des bandes rivales qui s'affrontent à Dijon, des statues que l'on déboulonne et que l'on renvoie à la mémoire coloniale... Tout cela sur fond de crise sanitaire, puis de crise économique. Pourquoi un tel climat? Roselyne Febvre en débat avec Jean-Marie Colombani, Virginie Le Guay, Frédéric Dabi et Véronique Reille-Soult.