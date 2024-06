information fournie par France 24 • 15/06/2024 à 11:32

Dans cette émission, direction l'Allemagne et le début de l'Euro 2024 de football. Le Café des Sports revient sur la cérémonie d'ouverture et le premier match de la compétition entre la Mannschaft et l'Écosse, à l'Allianz Arena de Munich. Les Allemands se sont facilement imposés face aux Écossais (5-1).