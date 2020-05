Dans le Brésil de Bolsonaro, la théorie des "cercueils vides" veut minimiser la pandémie de Covid-19

France 24 • 21/05/2020 à 12:40

Le Brésil est le pays le plus touché d'Amérique latine par la pandémie de Covid-19 avec plus de 160 000 cas confirmés et 11 123 décès au 10 mai. Mais sur les réseaux sociaux, des internautes tentent de minimiser la réalité de la crise sanitaire en partageant des photos trompeuses de "cercueils vides". Notre partenaire, le média de vérification des faits Lupa, a analysé ces images et établi qu'aucune d'elles ne montre ce qu'elle prétend.