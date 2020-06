Crise du coronavirus : "Seule une réponse très audacieuse nous mènera quelque part"

France 24 • 08/06/2020 à 10:13

A la Une de la presse, la colère planétaire après la crise du nouveau coronavirus et la mort de George Floyd, aux Etats-Unis. Deux événements perçus comme les manifestations des inégalités et du racisme, par la journaliste anticapitaliste et antilibérale Naomi Klein, qui livre son analyse sur cette double crise, dans un entretien accordé au quotidien français Le Monde. Un décryptage en forme de "J'accuse".