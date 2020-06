France 24 • 15/06/2020 à 15:26

L'Italie et l'Espagne demandent une coordination européenne le 15 juin, jour-J pour le tourisme européen, dans le but d'assurer au mieux le retour à la normale pour cette période de l'après-Covid-19. Le point sur les différentes actions de relance de ce secteur clé pour la France et l'Union européenne.