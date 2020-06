Covid-19 : un coup de frein à la mobilité du futur ?

France 24 • 05/06/2020 à 18:41

Le Covid-19 joue les empêcheurs de conduire en rond. À court terme, il allonge les délais de développement des véhicules autonomes et donne des insomnies aux opérateurs de mobilité partagée. Mais sur le long terme, il pourrait booster la micro-mobilité. Transports publics désertés par les usagers par crainte sanitaire, heures de pointes à repenser avec le développement du télétravail, espaces dédiés aux piétons et aux vélos rendus plus nécessaires que jamais : les transports du futur doivent se confronter à la réalité post-virus. Interview avec Julie Chrétien, experte au cabinet 6T.