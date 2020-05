Covid-19 : les personnels des Ehpad Korian en grève

France 24 • 25/05/2020 à 17:40

Les personnels des maisons de retraite Korian sont appelés à faire grève et à se rassembler devant les établissements du groupe lundi par les syndicats CGT, FO et SUD pour réclamer notamment le versement de primes et une revalorisation des salaires.