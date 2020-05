Covid-19 : le télétravail, nouvelle norme dans le monde d'après ?

France 24 • 21/05/2020 à 11:11

Le 11 mai, un salarié sur 3 est retourné au travail. Et les autres continuent en télétravail. Les autorités françaises estiment que 30 % de la population active française pourrait y rester. Ils étaient à peine 3 % avant le confinement. Alors ce mode de fonctionnement va-t-il devenir la norme dans le monde d'après ? Certains salariés, réfractaires au début, ne veulent plus retrouver le chemin du bureau pour raisons personnelles ou par peur. Et au bureau c'est toute une organisation qui doit être réinventée. Reportage de Mariam Pirzadeh et Achraf Abid.