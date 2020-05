Covid-19 et automobile : comment redémarrer ?

France 24 • 29/05/2020 à 19:50

Le coronavirus a mis un coup de frein brutal au marché automobile. Renault va supprimer 4 600 postes en France, et pas moins de 15 000 dans le monde. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron avait annoncé un plan de soutien de 8 milliards d'euros à la filière dont il attend qu'elle produise plus en France. Pour en parler, Stéphanie Antoine reçoit Frank Marotte, patron de Toyota France et Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire automobile Cétélem.