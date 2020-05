Covid-19 en Espagne : port du masque obligatoire et état d'alerte prolongé jusqu'au 6 juin

France 24 • 21/05/2020 à 11:40

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a obtenu mercredi des députés la prolongation de l'état d'alerte pour deux semaines sur fond d'opposition parlementaire de plus en plus dure et de manifestations contre son gouvernement.