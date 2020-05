Covid-19 aux États-Unis : la grève des loyers à New York

France 24 • 06/05/2020 à 10:41

Avec 30 millions de chômeurs en 2 mois, la crise économique menace de se transformer en crise du logement : de plus en plus d'américains ne peuvent plus payer leur loyer, et des milliers d'entre eux ont lancé un mouvement de « grève de loyer» réclamant le gel des paiements.... Reportage à New York, l'une des villes les plus chères du pays, où l'on estime que 40% des locataires ne peuvent plus payer.