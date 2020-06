France 24 • 22/06/2020 à 12:57

Le Brésil est aujourd'hui le deuxième pays au monde le plus touché par le coronavirus, avec plus d'un million de cas confirmés. Des chiffres qui s'expliquent par le non respect par une grande partie de la population des mesures sanitaires préconisées par l'OMS. La gestion de cette pandémie par le président Jair Bolsonaro est également très critiquée.