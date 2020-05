Covid-19 au Brésil : Bolsonaro responsable ?

France 24 • 25/05/2020 à 20:13

L'Amérique latine "nouvel épicentre" mondial de la pandémie de coronavirus d'après l'OMS. Aux premières loges le Brésil, deuxième pays au monde le plus touché derrière les États-Unis, avec près de 350000 cas confirmés et plus de 22000 morts au 24 mai. Pour de nombreux scientifiques, les chiffres officiels du ministère de la Santé sous-estiment l'ampleur réelle de la contamination. Ce bilan est-il inévitable pour un grand pays comme le Brésil ou au contraire à mettre au compte de Bolsonaro, ce président qui multiplie les bains de foule au mépris des consignes de distanciation sociale ?