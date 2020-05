Covid-19 : à New Rochelle, près de New York, la vie reprend son cours

France 24 • 27/05/2020 à 13:05

Aux États-Unis, le bilan sanitaire s'approche des 100 000 morts. Le tiers des victimes venait de New York, premier foyer de contamination. Les correspondantes de France 24 sont allés à New Rochelle, ville de la banlieue nord de New York.