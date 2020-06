Coronavirus : une chance pour le climat ?

France 24 • 02/06/2020 à 20:07

On a rêvé, en l'espace de quelques semaines, un monde meilleur. Sitôt passé le confinement, retour à la dure réalité : la pollution n'a pas disparu dans l'air, pas plus que l'extinction des espèces animales. L'homme reste un loup pour l'homme. Et pourtant... On sent bien qu'un nouveau palier a été franchi dans la prise de conscience du danger qui nous guette. Alors va-t-on vers un changement radical dans nos modes de vie et de consommation - ou au contraire : la peur d'une Grande Dépression reléguera-t-elle au second plan la lutte pour la planète ?